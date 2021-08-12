وصول نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني الى العراق

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، وصول طائرة من دولة الصين على متنها 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان ان"طائرة وصلت من دولة الصين اليوم الخميس الموافق ١٢ اب ٢٠٢١ محملة بوجبة من اللقاحات (٥٠٠ الف جرعة ) وهي الشحنة الثالثة المقدمة من الصين دعما للعراق لمواجهة جائحة كورونا، جاء ذلك باهتمام وتواصل وزير الصحة هاني العقابي وتوجيهاته بتوثيق العلاقات الصحية مع كافة الدول المتقدمة والمجاورة لتعزيز الجهود الصحية والامكانيات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا".

وأضافت، "تم استلام الشحنة بحضور القايم بالاعمال الصيني جيان فانغنينغ والوفد المرافق له ومدير عام كيماديا علي البلداوي ومعاونه والمختصين في كيماديا وفريق إعلام الوزارة وبحضور مجموعة من وسائل الاعلام".

وثمنت الوزارة جهود الصين الصديقة وكافة الدول والجهات التي تقدم الدعم لوزارة الصحة وملاكاتها لتجاوز أزمة جائحة كورونا.

وأكد البلداوي، أن "وزارة الصحة تعاقدت مع الصين لارسال مليوني جرعة من القاحات ومجموع اللقاحات التي ستصل للعراق ٤٨ مليون جرعة منها من سينوفارم وفايزر الأميركي وتحالف كاڤي لمواجهة الجائحة".

واضاف، أنه "تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقلها إلى نقاط التلقيح المحددة في كافة محافظات العراق ومن ضمنها إقليم كردستان والنازحين والقوات الامنية".