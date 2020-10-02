رئيس أركان الحشد يبحث مع بلاسخارت الوضع الامني

بحث رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، الجمعة، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت تطورات الأوضاع الأمنية.

وقالت الهيئة في بيان ، إن "رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي استقبل، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت في مقر الهيئة، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد وملاحقة بقايا فلول “داعش” الإرهابي التي تحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار في بعض المناطق.

وأكد المحمداوي، أن "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ترتبط بالدولة العراقية وتخضع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، مشددا على "ضرورة الوقوف مع الدولة وقراراتها واحترام هيبتها".

وأشار المحمداوي إلى أن "الحشد الشعبي مستمر في جهود مكافحة الإرهاب وإعادة العوائل النازحة حيث قام بجهد أمني وخدمي كبير لتهيئة الأجواء لإنهاء ملف النازحين في العراق، مشيدا بدور الأمم المتحدة في دعم ومساعدة العراق".