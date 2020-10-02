محلل سياسي : اميركا تخطط لانهاء وجود الحشد الشعبي عبر اتهامه بالاستهدافات الاخيرة

بين المحلل السياسي محمد الساعدي، ان كردستان تحاول التصاق تهم استهداف المناطق القريبة من قاعدة الحرير الاميركية بالحشد الشعبي، لافتا الى ان اميركا تخطط بكل الطرق وعبر حلفائها للاتفاف على الحشد الحشد بهدف انهاء وجوده.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي افشل المخطط الاميركي عام 2014 وتمكن من استعادة الاراضي التي سيطر عليها داعش الارهابي معروف الصنيعة والتمويل”.

واضاف ان “وجود الحشد الشعبي ليس من مصلحة اميركا او حفائها كالسعودية والامارات، وكذلك كردستان التي تسعى بكل الطرق لابقاء القوات الاميركية داخل العراق وخاصة اراضي الاقليم بهدف التمهيد لمشروع الانفصال والحصول على دعم واشنطن بهذا الاتجاه”.

وبين ان “اتهام الحشد الشعبي بالقصف الصاروخي الذي طال محافظة اربيل، ماهي الا محاولة لخلق صراع داخلي