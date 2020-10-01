القانونية النيابية: الحديث عن اجراء انتخابات مبكرة أصبح من الماضي

استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الخميس، اجراء انتخابات مجلس النواب العام المقبل.

وقال العقابي في حديث صحفي إن “الحديث عن اجراء انتخابات مبكرة أصبح من الماضي بسبب الاجواء السياسية والأمنية والاقتصادية المتشنجة والمعقدة”.

وأضاف، أن “غياب التوافقات السياسية وفقدان الثقة وصعوبة ايجاد وضع فني ممتاز سيؤخر اجراء انتخابات مبكرة للعام المقبل”، معتبر أن “الانتخابات اذا لم تحقق اهدافها للناس فلن تجرى ولن تنفع”.