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النزاهة: ضبط منتحل صفة متلبساً بتمرير معاملة تقاعدية


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن ضبط شخص ينتحل صفة العمل بأحد الأجهزة الرقابية؛ لتمرير معاملة شخصية في تقاعد الديوانية.

وقالت الدائرة في بيان  إنه تم "تأليف فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد تلقي معلومات تفيد بوجود شخص ينتحل صفة العمل كموظف في أحد الأجهزة الرقابية الوطنية، وبعد انتقال الفريق إلى هيئة التقاعد الوطنية - فرع الديوانية - القسم العسكري، تمكن الفريق من ضبط المتهم متلبسا بانتحال الصفة المذكورة".

وأضافت، أن "الهيئة تثمن كثيرا تعاون المؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمعية والمواطنين في الإبلاغ عن حالات مشابهة وعن محاولات الابتزاز أو طلب الرشوة أو أية شبهة للفساد أو التجاوز على المال العام؛ بغية التعاون في ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود بموجب مذكرات قضائية، وتنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مبينة أن "المتهم سيق بصحبة الشهود والمبرزات المضبوطة، بموجب محضر ضبط أصولي، إلى المحكمة المختصة".

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