وزير ايراني: لا توجد رحلات مجدولة لنقل الزوار للعراق

أعلن وزير الطرق الايراني، الخميس، عدم وجود رحلات مجدولة للعراق لنقل الزوار من إيران بهدف المشاركة بزيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وأوضح محمد إسلامي في تصريح نقلته وكالة انباء "فارس"، أنه "وبحسب قرار صادر عن اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا فلن يتم تسيير أي رحلة جوية في أيام الاربعينية".

وأستدرك، أنه "في حال تسيير رحلات فستكون مخصصة لنقل الوفود الحكومية بين البلدين"، مؤكداً "عدم بيع تذاكر سفر اعتيادية بهذا الاتجاه".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن السماح بدخول 1500 شخص من كل بلد جوا الى العراق للمشاركة بزيارة الأربعين.