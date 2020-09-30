النزاهة النيابية تشكو من عدم تعاون لجنة ابو رغيف وتحذر من مشكلة كبيرة

طالب عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، الأربعاء، باشراك لجنته في التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا في رئاسة الوزراء بشان مكافحة الفساد.

وقال العكيلي في حديث صحفي إن “أساس عمل اللجنة هو التواصل ومعرفة المعلومات التي تحصل عليها الحكومة وطريقة عملها”، مبينا أن “اهمال الجانب التشريعي وعدم زجه باعمال الحكومة تعد مشكلة كبيرة جدا”.

واعتبر أن “عدم مشاركتنا بالاطلاع على ملف واحد في اللجنة العليا التي شكلها الكاظمي هو مخالفة واضحة”.

واكد النائب غايب العميري ، في وقت سابق، بأن مستويات الفساد عرفت خلال السنوات السابقة تفشيا كبيرا في البلاد وهو مارسخ الوضع المتراجع للعراق، مبينا أن البرلمان لم يلتمس خطوات مدروسة لمكافحة الفساد.