القبض على قيادي في "داعش" الارهابي وتدمير كهوف وأوكار بديالى

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاربعاء، القبض على قيادي في "داعش"الارهابي وتدمير كهوف وأوكار للتنظيم بمحافظة ديالى.

وقال رسول في بيان ان "جهاز مُكافحة الإرهاب ومُنذ يوم أمس شرع بعمليات عسكرية واسعة تستهدف معسكرات عصابات داعـش السرية والتي بعضها قيد الإنشاء".

وتابع، أنه تم "تدمير عدد من الكهوف والاوكار وعجلة تستخدم لحفر الأنفاق، فضلا عن تدمير عدد من المخازن التي تحتوي مواد متفجرة شديدة الخطورة".

وأشار إلى "إلقاء القبض على قيادي من عصابات داعـش الإرهابية خلال مُحاولته الهرب من موقع العمليات، حيث تمت محاصرته بعملية إنزال جوي مُتقنة، وقد جرت العملية بالقُرب من نهر نارين في محافظة ديالى".