القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني جنوبي بغداد

اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاربعاء، عن القاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني جنوبي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان "بعد استنجاد مجنى عليها بمفارز مكتب مكافحة اجرام (المدائن) حول قيام احد الاشخاص بابتزازها الكترونيا، تم على الفور تشكيل فريق عمل برئاسة مدير المكتب واخذ الموافقات الاصولية وجمع المعلومات ونصب كمين محكم بالتنسيق مع المشتكية والقي القبض عليه بالجرم المشهود".

واوضحت انه "لدى التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بابتزاز المواطنة، وقد تم توقيف المتهم وفق احكام المادة ٤٣٠ ق.ع ودونت اقواله قضائيا بالاعتراف تمهيدا لاحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.