النائب عن الفتح محمد البلداوي : مشاكل الدوائر الانتخابية لا تتلخص في محافظات دون غيرها

بين النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، ان مشاكل الدوائر الانتخابية لاتتلخص بمحافظات دون غيرها، لافتا الى ان الدوائر يجب ان تراعي التركيب المكوناتي لكل محافظة، اضافة الى ان هناك رغبات للكتل السياسية وهو مايجعل الدوائر غير محسومة الى يومنا هذا.

وقال البلداوي، ان “مشاكل الدوائر الانتخابية لاتتلخص فقط في كركوك او كردستان وانما في الموصل وصلاح الدين ايضا المحافظات الاخرى، حيث هناك مكونات متعددة في المحافظات المذكورة اضافة للاقليات”.

واضاف ان “صلاح الدين تحتوي على عرب وكرد وتركمان ومسلمين من مختلف الطوائف والمسيح ايضا، وبالتالي ينبغي المحافظة على تمثيلها في البرلمان، اضافة الى ان هناك مصالح ورغبات لبعض الكتل السياسية وهو ماجعل موضوع الدوائر غير محسوم الى يومنا هذا”.

وبين ان “الدوائر الانتخابية لن تنتهي بانتهاء الانتخابات بل ستستمر في كل انتخابات لذا ينبغي اعدادها بشكل جيد وحل جميع الاشكاليات الموجودة حاليا، خاصة ان الموصل لديها اكبر المشاكل بالدوائر الانتخابية”.