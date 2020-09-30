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الكاظمي يوجه بالموافقة على دخول 1500 زائر من كل دولة يرغب مواطنوها بأداء الزيارة الأربعينية


وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بالموافقة على دخول ١٥٠٠ زائر لاداء الزيارة الاربعينية.

وقال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء احمد ملا طلال في تغريدة على تويتر ان "الكاظمي وجه بالموافقة على دخول ١٥٠٠ زائر لأداء زيارة الأربعين، من كل دولة يرغب مواطينيها بأداء الزيارة المقدسة"، مبينا ان "دخولهم إلى العراق يكون عبر المنافذ الجوية حصرا".

واشترط الكاظمي بحسب متحدثه أن "تلتزم الدول ببرامج توعية مواطنيها القادمين، بإجراءات الوقاية الصحية".

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