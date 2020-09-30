النائب وجيه عباس : الحكومة أصبحت الجوكر الأكبر

علق النائب عن كتلة الصادقون النيابية وجيه عباس، الاربعاء، على تأخر صرف رواتب الموظفين، مبيناً أن الحكومة اصبحت الجوكر الاكبر خصوصاً بعد استخدام ورقة الرواتب لتمرير ما تريده.

وقال عباس في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه “كلما اقلّب قضية تاخير رواتب الموظفين في الحكومة العراقية اجد انها وسيلة لزيادة غضب الشعب المتظاهر للضغط على تمرير ماتريده الحكومة فقط(بعلم او غير علم)”.

وأضاف أن “الحكومة أصبحت الجوكر الاكبر ومن بيدها خيوط اللعبة بالكامل”، مشيرا إلى أن “الحكومة التي تلعب بقوت الشعب لاتستحق ان تقوده”.

وأشار إلى أن “عمل الحكومات العراقية بعد 2003 وحتى الان هو اظهار البرلمان على انه العدو الاول للشعب ليتسنى لها ممارسة مواهبها اللهلوبة بالفساد وساعد في ذلك وجود الكثير من الفاسدين داخل البرلمان وقلة وعي الكثير من الشعب الدين لايملكون سلطة الا على البرلمان لانه ممثلهم وضاع ابتر بين البتران”.