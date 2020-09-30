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انطلاق عملية أمنية في وادي الثرثار لملاحقة عناصر "داعش" الارهابي


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية في وادي الثرثار لملاحقة عناصر "داعش".

وقالت الخلية، إنه "بتخطيط وإشراف من قيادة العمليات المشتركة، شرعت صباح اليوم قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات (صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة) وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي في القواطع ذاتها، وأفواج من شرطة صلاح الدين بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الخلية في بيان، أن "هذه العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش ".

 

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