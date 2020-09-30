الحكومة تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء العراق اليوم الاربعاء

قررت الحكومة العراقية، مساء الثلاثاء، اعلان الحداد الرسمي اليوم الأربعاء في عموم العراق تزامنا مع وفاة امير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت الحكومة في بيان "يشارك العراق حكومة وشعباً الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل امير البلا صباح الأحمد الجابر الصباح، وبهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من أيلول الجاري".

وأضافت، يأتي ذلك "وفاءً لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة".

واعلنت دولة الكويت، امس الثلاثاء، عن وفاة امير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح بعد صراع مع المرض.