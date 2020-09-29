تكليف الزهيري بمهام قيادة الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية الخضراء

افاد مصدر امني مطلع، الثلاثاء، بقيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكيف اللواء الركن قوات خاصة حامد الزهيري بقيادة الفرقة الخاصة المسؤولة عن من الخضراء والسفارة الاميركية والقصر الجهوري.

وقال المصدر ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصدر امراً بتكليف اللواء الركن حامد الزهيري بمهام قيادة الفرقة الخاصة”.

واضاف المصدر ان “الامر صدا منذ مساء الامس وسيتم الاعلان عنه بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة”.

تجدر الاشارة الى ان الفرقة الخاصة وتتولى مسؤولية حماية المنطقة الخضراء، التي تضم القصر الجمهوري، والمرافق الحكومية الاستراتيجية، ومبنى السفارة الامريكية، الذي يعد الاكبر في العالم إلى جانب انتشارها في مركز مدينة كركوك.