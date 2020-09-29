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العراقيون يلجمون بومبيو.. ويتوعدون 'الخايف خل يتكتر'


تصدر وسم "#الخايف_خل_يتكتر" الترند في العراق وعبر المغردون عن تاكيدهم على ضرورة اجلاء القوات الامريكية بشكل كامل من العراق.

واشار نشطاء الى ان السفارة الامريكية لايمكن مساوتها مع البعثات الدبلوماسية الاخرى فهي قاعدة عسكرية وبها جنود مارينز وشددوا على ثقتهم بقدرة فصائل المقاومة العراقية على اخراج القوات الامريكية و أن فصال المقاومة لا تخضع لأيّ إملاءات خارجية، واوضحوا ان السفارة الامريكية لمعاملتها مثل البعثات الدبلوماسية عليها التخلي عن الاسلحة.

واكد نشطاء ان تهديدات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو غير مقبولة وان ابناء المقاومة تعلموا من عقيدة الامام الحسين عليه السلام بضرورة الدفاع عن الحق و أن المقاومة هي نصرة المظلوم والوقوف بوجه الظالم وهذا مبدأ كل مقاوم.

العراقيون يلجمون بومبيو.. ويتوعدن 'الخايف خل يتكتر'

العراقيون يلجمون بومبيو.. ويتوعدن 'الخايف خل يتكتر'

العراقيون يلجمون بومبيو.. ويتوعدن 'الخايف خل يتكتر'

العراقيون يلجمون بومبيو.. ويتوعدن 'الخايف خل يتكتر'

العراقيون يلجمون بومبيو.. ويتوعدن 'الخايف خل يتكتر'

العراقيون يلجمون بومبيو.. ويتوعدن 'الخايف خل يتكتر'

العراقيون يلجمون بومبيو.. ويتوعدن 'الخايف خل يتكتر'

العراقيون يلجمون بومبيو.. ويتوعدن 'الخايف خل يتكتر'

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العراقيون يلجمون بومبيو.. ويتوعدون 'الخايف خل يتكتر'
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