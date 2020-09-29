الحشد الشعبي يشارك بزيارة الاربعين بـ 7 الوية و5 الاف مقاتل

كشف الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن زيادة غير مسبوقة في استنفاره لزيارة الاربعين ضمن محاوره في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ان” التحديات الامنية في ديالى دفعت الحشد الشعبي الى زيادة غير مسبوقة لمشاركته في خطة زيارة الاربعين من خلال 9 محاور رئيسية وليس 4 كما كان الوضع في السنوات الماضية”.

واضاف، ان “5 الاف مقاتل من 7 الوية للحشد الشعبي سينخرطون في خطة الاستنفار لدعم زيارة الاربعين من خلال مسك طرق واسعة ومترامية ونشر عشرات النقاط لتامين الزوار من مختلف مناطق ديالى المتوجهين سيرا على الاقدام صوب كربلاء المقدسة لاداء مراسيم زيارة الاربعين”.

واشار الى ان” الحشد شكل قوة احتياط في كل قاطع تحسبا لاي طارى ولدعم اي تشكيل امني في ديالى مؤكدا بان كل الاجراءات تجري بالتنسيق المباشر مع عمليات ديالى”.

ويشارك الحشد الشعبي منذ سنوات في خطة حماية المواكب الحسينية في زيارة الاربعين وخاصة الاف الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء المقدسة. انتهى