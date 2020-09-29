الشيخ همام حمودي يدعو الشباب لتجسيد الروح الحسينية بالتصدي للظلم والاسهام بخلق إصلاح حقيقي

دعا الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشباب الى التحلي بالروح الحسينية واقتران الاقوال بالافعال والايمان بالمبادرات والتصدي للظلم وكل ما من شانه اضعاف الامة وتوهينها، مشيرا الى كم هائل من الصفات التي يجب ان تتوفر بالشاب الحسيني.

جاء ذلك في كلمته خلال الملتقى التنظيمي الاول للتنظيمات الشبابية في العاصمة بغداد وللاعمار من ٢٠ الى ٣٠ سنة، الذي عقده مكتب التنظيمات المركزي للمجلس الاعلى تحت شعار (الشباب الحسيني ودوره الاصلاحي) بحضور عضو قيادة المجلس سماحة الشيخ جلال الدين الصغير ومجموعة من اعضاء الشورى المركزية والهيئة العامة، ومشاركة شبابية واسعة.

وتطرق الشيخ حمودي الى الاصلاح ومفاهيمه والياته والطرق الواجب اتباعها لتحقيقه وماهو الدور الذي يجب ان يلعبه الشباب المجلسي لتجسيد هذا المفهوم على ارض الواقع،

مشددا على الشباب بضرورة تنظيم امورهم وتشكيل جماعات متعددة ومتنوعة لتكون قادرة على خلق الاصلاح الحقيقي من خلال تحمل المسؤولية الفردية والجماعية، وايضا معرفة العدو الحقيقي والتصدي لاساليبه، والالتزام التام بوصايا المرجعية الدينية العليا.

وكان الملتقى قد بدأ بكلمة مسؤول مكتب التنظيمات الحاج كرار محبوبة التي تحدث فيها عن تاريخ المجلس الاعلى وتبنيه لقضايا الوطن والدين والمذهب واهتمامه ببناء الشاب بناءا عقائديا ثوريا صالحا وايضا اهتمام مكتب التنظيمات بتنمية المهارات الفردية والجماعية لشباب التنظيم من خلال الدورات التنموية القيادية وغيرها.

فيما القى الشاب احمد هاشم العابد كلمة الشباب التنظيمي، حيث تطرق الى الدور الملقى على عاتق الشباب في هذا الوقت ومسؤوليته في مواجهة الحرب الناعمة التي تشنها قوى الاستكبار العالمي.

وشهد الملتقى ايضا مشاركات شعرية متنوعة خلدت فيها ذكرى واقعة الطف وايضا شهداء الحشد الشعبي وشهداء العراق قاطبة.