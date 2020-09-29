عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ يتهم صالح والكاظمي بالرضوخ للاملاءات الامريكية

اتهم عضو تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، الثلاثاء، رئاستي الوزراء والجمهورية بالخضوع للاملاءات الامريكية.

وقال البطيخ في حديث صحفي إن “الولايات المتحدة تتحكم في القرار السياسي والحكومي في العراق”، مضيفا أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح خاضعين للاملاءات الامريكية”.

وأشار الى أن “واشنطن لن تسمح لأي شخصية وطنية ان يكون لها دور في العملية السياسية”، معتبرا أن “هذه الاوضاع هي من مصلحة الولايات المتحدة لتنفيذ اهدافها بشكل واضح والخاسر هو الشارع العراقي”.

وأكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية حازم الجنابي، الثلاثاء، أن العراق مستباح من الولايات المتحدة طيلة منذ نحو عقدين.