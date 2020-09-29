النائب محمد البلداوي : السفارة الامريكية افشلت اتفاقيات عسكرية واقتصادية للعراق مع المانيا والصين

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الثلاثاء، ان السفارة الامريكية لدى بغداد عملت على افشال اتفاقيات عسكرية واقتصادية ابرزها اتفاقية سيمنز والصين.

وقال كريم في تصريح صحفي ان “استمرار وجود القوات الاميركية داخل الاراضي العراقية يهدد الامن والسلم بالمنطقة”،

لافتا الى ان “السفارة الامريكية ساهمت بدور تخريبي في العراق حيث عملت على دعم عصابات داعش الارهابية والجماعات المسحلة لخلق نوع من الفوضى”.

واضاف ان “السفارة الامريكية لدى بغداد عملت على افشال اتفاقيات عسكرية واقتصادية ابرزها اتفاقية سيمنز والصين”،

مبينا ان “بعض القوى السياسية تخاذلت عن التصويت على قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد”.

و اعتبر النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، امس الاثنين، موقف الكرد المؤيد لبقاء القوات الامريكية بانه جزء من الشراكة والتحالف معهم