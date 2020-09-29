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صادقون: صالح والكاظمي يديران فرق إعلامية “مراهقة” لنشر ألاكاذيب


اتهم عضو المكتب السياسي لكتلة صادقون النيابية، محمود الربيعي، الثلاثاء، رئيسا الجمهورية والوزراء بتجنيد جيوش الكترونية من أجل بث أنباء غير صحيحة بشأن السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال الربيعي في حديث صحفي إن “كل ما ورد من انباء بشأن اغلاق السفارة الامريكية في بغداد لم يصدر بشكل رسمي عبر الحكومة العراقية أو الامريكية”،

مضيفا “نحن ننظر لها على انها لا تتجاوز العاب الصبيان التي يمارسها الفريق الاعلامي المراهق المحيط برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “.

وأضاف، أن “ العراق خارج حسابات ترامب تماما ولكن الأخير يخشى ان تؤثر عليه صواريخ الكاتيوشا التي تسقط في محيط السفارة الامريكية بين وقت واخر”، لافتا الى أن “الرئيس الأمريكي يتخذ من الدبلوماسية غطاءً للعمل الامني والاستخباري في العراق”.

وأشار الى أن “القادة العسكريين في القوات الامريكية تضغط للبقاء في العراق لحسابات معينة”، معتبرا أنه “لولا تلك الضغوط لخرجت امريكا من العراق لان لا قدرة لها على الصمود بعد هزيمة قواتها العسكرية من قبل واحتراق ورقتها داعش”.

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