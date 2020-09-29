رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يبغث ببرقية تعزية بوفاة امير الكويت

بعث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي برقية تعزية بوفاة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي وفاته المنية اليوم وفيما يلي نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المحترم

أمير دولة الكويت

تلقينا ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ، ونحن بهذه المناسبة الأليمة نتقدم لسموكم ولدولة الكويت وللشعب الكويتي الشقيق ولأسرة آل الصباح المحترمة بخالص العزاء والمواساة متضرعين الى الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر والسلوان .

لقد خسرنا برحيل سموه شخصية فذة تميزت بالرؤية الثاقبة والحنكة السياسية والمواقف الإسلامية البعيدة عن التطرف والطائفية ، وقد بذل رحمه الله كل ما بوسعه في سبيل تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين العراقي والكويتي ، وفي تقوية وترصين قواعد الأمن والسلام في المنطقة ، وقد عرف بمحبته للجميع ونصرته للحق والقضايا الإنسانية العادلة .

وفي الختام نسأله تعالى أن يعينكم على هذا المصاب الجلل ويأخذ بأيدينا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد إنه سميع الدعاء .

وإنا لله وإنا اليه راجعون .

اخوكم

الشيخ همام حمودي

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

١١ صفر ١٤٤٢

٢٩ أيلول ٢٠٢٠