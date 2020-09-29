اعلن قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني ان المرجعية العليا في العراق هي الدافعة للحفاظ على استقلال واستقرار وأمن البلاد.
وقال قائد فيلق القدس: مقاومة وصمود العراقيين في مواجهة "داعش" الارهابي والمخططات الصهيو اميركية سعودية هو نتيجة لدراية وحكمة آية الله العظمى السيد علي السيستاني.
وتابع قاآني: المرجعية العليا بالعراق هي صمام الامان للحفاظ على الاستقلال وتلعب دورا ملهما بالتعبئة الشعبية والوحدة بين الطوائف.
وأضاف: المرجعية العليا في العراق هي محور الوحدة والتعبئة الشعبية وتلعب دورا ملهما منقطع النظير.
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