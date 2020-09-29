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الغانمي معلقاً على حادثة الرضوانية: توصلنا إلى الجناة


أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، التوصل إلى مطلقي الصاروخين اللذين سقطا أمس، على منزل في قضاء الرضوانية جنوب بغداد وأسفرا عن مقتل وإصابة سبعة أشخاص بينهم أطفال.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي بمحافظة كربلاء  إن "ما يخص إطلاق الصواريخ، ما حدث أمس يندى له الجبين"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية وضعت النقاط على الحروف وتمكنت من الوصول إلى الجناة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، أمس الاثنين، "استشهاد ثلاثة أطفال وامرأتين وجرح طفلين، بسقوط صاروخي كاتيوشا على منزل في قضاء الرضوانية في بغداد"، مشيرةً إلى تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد.

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