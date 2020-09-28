موقع مقرب من الجيش الاميركي: الكاظمي ضعيف ويرأس حكومة منصات تواصل اجتماعي

وصف موقع مقرب من الجيش الاميركي، الاثنين، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالضعيفة وغير قادرة على اتخاذ القرار، مبينة ان البنتاغون منحه الفرصة الاخيرة لاتخاذ القرار النهائي.

وقال موقع “يوس عراقي تودي” في منشور ان ” البنتاغون اعطى الكاظمي فرصة أخيرة قبل أن يتخذ القرار النهائي”.

واضاف اننا ” نعلم أن حكومة الكاظمي ضعيفة وهي حكومة دعاية على منصات التواصل الاجتماعي لا أكثر وغير قادرة على فعل أي شيء ضد التهديدات على مصالحنا ولكن لا يزال يتعين علينا ان منحه الفرصة الأخيرة”.

وتابع “نعتقد ان القرار تم اتخاذه وتذكروا هذا الرقم ((١٢٠))”.