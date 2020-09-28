نائب عن الفتح: قرار اخراج القوات الاجنبية محسوم وعلى الحكومة احترام قرار البرلمان

اكد عضو تحالف الفتح النائب وليد عبود، الاثنين، بان اخراج القوات الاجنبية من العراق محسوم فيما دعا حكومة الكاظمي الى احترام قرار مجلس النواب وجدولة الانسحاب.

وقال عبود في حديث صحفي،ان” قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد ومنها الامريكية جاء من حكومة عبد المهدي السابقة الى مجلس النواب لسببين هي ان الظروف اصحبت مواتية للقوات الامنية العراق في مسك زمام الامور بالاضافة الى اعتداء القوات الامريكية على ابطال النصر لافتل الى ان المجلس صوت على القرار وفق رؤية وطنية”.

واضاف، اننا “ندعم بناء علاقات متوازنة مع كل دول العالم وفق مبدا المصالح المشتركة واخترام سيادة العراق لافتا الى ان امريكا اذا كانت داعمه للبلاد عليها ان تثبت ذلك من خلال مشاريع تنموية وستراتيجية لكن وجود اي قوات اجنبية بدون مبرر قانوني غير مقبول”.

واشار الى ان “قرار مجلس النواب لارجعة فيه وعلى الحكومة احترام قراره وجدول انسحاب تلك القوات من العراق”.

وكان مجلس النواب صوت قبل اشهر على قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد ومنها الامريكية بعد ارتكابها جريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي.