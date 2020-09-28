الكشف عن تفاصيل صفقة عقدها الحلبوسي لتولية المحمدي مهام الوقف السني

كشف مصدر في محافظة الانبار، الاثنين، تفاصيل جديدة في صفقة تولي النائب يحي المحمدي لإدارة الوقف السني .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ / المعلومة/ ان ” صراع غير خفي لكن بعيد عن ضجيج الماكنة الاعلامية جرى بين الكتل السياسية السنية لاستحواذ على منصب مدير الوقف السني وتسابق على المنصب العديد من الشخصيات التي رشحتها قيادات الكتل والاحزاب السياسية انتهت بزيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى المجمع الفقهي واجتماعه مع اعضاء المجمع للموافقة على تمرير اسم النائب يحي المحمدي الذي ينتمي الى قائمة الحلبوسي “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” الحلبوسي اقنع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإسناد مهمة ادارة الوقف الى المحمدي الذي لا يمتلك المؤهلات لهذا المنصب غير ان نفوذ الحلبوسي وعلاقاته افشلت سعي بقية الكتل التي تبتغي ان تجعل من علماء الدين وائمة المساجد منبرا لحث المواطنين على انتخاب كتلته” ، مبينا ان” كتلة الحلبوسي تحاول الاستحواذ على كافة المناصب المهمة لضمان فوزهم في الانتخابات القادمة “