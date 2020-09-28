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المالية النيابية تتوقع أن تكون تكلفة الانتخابات المقبلة نحو ربع مليار دولار


توقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاثنين، بان الانتخابات المقبلة ستكلف خزينة البلاد 200 مليون دولار .

وقال كوجر في حديث صحفي إن “الانتخابات المقبلة تكلف خزينة العراق اموال طائلة والتي بموجبها قد تدفع الى تاجليها”، لافتا الى ان “التوقعات تشير الى انها تكلف 200 مليون دولار”.

وأضاف، ان “الاموال اللازمة للانتخابات يمكن تامينها في ظل وجود جهات دولية داعمة للمسار الديمقراطي في البلاد قد تتدخل في هذا الاطار وتقدم دعم مالي للحكومة من اجل اجراء الانتخابات المقبلة”.

ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة في ظل تلكؤ واضح في دفع رواتب موظفيه بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية وقلة مصادر الموارد الداخلية.

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