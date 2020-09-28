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الاعلام الامني: عصابات اجرامية تستهدف منزلا بصاروخ في الرضوانية ادت لاستشهاد واصابة خمسة


اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، ان عصابات اجرامية استهدفت منزلا بصاروخ في الرضوانية ادت لاستشهاد واصابة خمسة اشخاص بينهم اطفال.

وقالت القيادة في بيان انه "في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة والقوات الأمنية قصارى جهدها في سبيل رعاية مصالح المواطنين وحمايتهم وبسط القانون ودعم الاستقرار، تنبري عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون لممارسة أعمالها الوحشية وترتكب الجرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس".

واضاف "فقد أقدمت هذه العصابات عصر اليوم على ارتكاب جريمة جبانة في منطقة البوشعبان ( البوعامر ) قضاء الرضوانية في بغداد، عندما استهدفت بصاروخي كاتيوشا منزل أحد العوائل الآمنة ودمرته بالكامل وتسببت باستشهاد خمسة أشخاص، ( ثلاثة أطفال وأمرأتين ) وجرح طفلين، وقد تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد".

وتابعت ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإيداع القوة الأمنية الماسكة، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية"، متوعدة بمعاقبة كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية".

واكدت انه "أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات"، مشددا على "جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين".

ولفتت الى ان "الكاظمي شدد على عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل"

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