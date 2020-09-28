سياسي عراقي: الكاظمي وصالح شكلا كيانا سياسيا جديدا

كشف عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الاثنين، عن قيام رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل كيان سياسي جديد، متهما اياهما باستغلال التظاهرات لتنفيذ مصالحهما.

وقال البطيخ في تصريح صحفي إن “صالح والكاظمي استغلا التظاهرات وسوء الخدمات ومعاناة الناس وحاجة الشارع لاصلاح الوضع لتنفيذ مطامعهم السلطوية واحراج البيت الشيعي خصوصا الجنوب ويريدون تغيير رؤية الشارع لهذه الأحزاب”.

وأضاف، أن “الكاظمي يريد احراج الاطراف السياسية لتنفيذ مصالحهما”، مبينا أن “أكثر الاشخاص الذي حدد هذا التقارب بين صالح والكاظمي هو المالكي في وقت سابق واني اتفق معه تماما”.

وأشار البطيخ إلى أنه “لا يخفى على احد ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شكلا كيانا سياسيا وقائمة جديدة لتنفيذ مصالحهم”.