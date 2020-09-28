النائب حامد الموسوي : موقف الكرد والسنة بشأن التواجد الامريكي يمثل تحالفهم مع امريكا والخليج

اعتبر النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، موقف الكرد المؤيد لبقاء القوات الامريكية بانه جزء من الشراكة والتحالف معهم.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الكرد هم حلفاء للولايات المتحددة الامريكية واحد اذرعها في العراق، وهذا الامر هو من جعلهم يقفون بالضد من خروج القوات الامريكية”،

لافتا الى ان “القوى السنية رافضة لخروج القوات الامريكية حيث انهم يمثلون الانعكاس الخليجي الراغب ببقاء تلك القوات في العراق”.

واضاف ان “امريكا اعترفت بان وجودها ليس لمصلحة العراق انما تهديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية”، مبينا ان “بعض القوى الشيعية تبدل جلدها بعناوين وطنية واسلامية لاتريد السيادة وهدفها الحكم فقط”.

وبين النائب المستقبل باسم الخشان، امس الاحد، ان الحكومة غير جادة فعليا باخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية.

و رفض تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس الماضي، تسويف قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأمريكية من البلاد، فيما بين أن القرار يجب الالتزام به.