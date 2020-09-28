الأخبار

النائب حسن سالم: امام لجنة مكافحة الفساد اختبار حقيقي بعقد فساد محطة بسماية الكهربائية


اكد النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، الاثنين، أن امام لجنة مكافحة الفساد اختبار حقيقي في عقد فساد محطة بسماية الكهربائية

وقال سالم في بيان ان “في هذا العقد فساد كبير وسرقة مليارات الدولارات وصرف اموال خلاف الضوابط حيث تم صرف مبلغ 6،3 مليار دولار في عهد وزير الكهرباء السابق ووزير المالية السابق الذي كان له دور كبير في صرف هذه المبالغ وهو خارج صلاحية الوزير وخارج صلاحية رئيس الوزراء السابق اضافة الى صرف مبلغ 250 مليون دولار خارج ضوابط العقود والاستثمار”.

ودعا سالم لجنة مكافحة الفساد الى “محاسبة هؤلاء الفاسدين وايقاف العقد في وقت ان العراق يعاني من ازمة مالية وجائحة كورونا وعدم الرضوخ الى ضغوط بعض الاحزاب للتستر على هذا الملف الموجود في هيئة النزاهة”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاعلام الامني: عصابات اجرامية تستهدف منزلا بصاروخ في الرضوانية ادت لاستشهاد واصابة خمسة
سياسي عراقي: الكاظمي وصالح شكلا كيانا سياسيا جديدا
النائب حامد الموسوي : موقف الكرد والسنة بشأن التواجد الامريكي يمثل تحالفهم مع امريكا والخليج
النائب حسن سالم: امام لجنة مكافحة الفساد اختبار حقيقي بعقد فساد محطة بسماية الكهربائية
اصابة مدير عام صحة النجف بفايروس كورونا
الداخلية تعلن اعتقال عصابة تمتلك معملاً لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات
اعتقال اثنين من مروجي المخدرات في البصرة
الصحة تكشف عن بديل الحظر وتؤكد: رفعه جاء بسبب عدم التزام المواطنين
مستشار الامن القومي يلتقي السفير الاميركي في بغداد
وزير الخارجية الايراني : السيد السيستاني الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك