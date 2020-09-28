الداخلية تعلن اعتقال عصابة تمتلك معملاً لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال عصابة تمتلك معملاً لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات المسروقة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "من خلال المتابعة المستمرة من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي لعمل مديرية مكافحة اجرام بغداد، فقد تمكنت وبتوجيه مباشر من قبل الغانمي وبإشراف من مدير مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على عصابة مكونة من ثمانية متهمين بالجرم المشهود".

وأضاف البيان أن "هذه العصابة تمتلك معملا لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات المسروقة، كما تقوم بتزوير الكتب والمحررات والمستمسكات الرسمية"، موضحا أنه "تم ضبط بحوزتهم عجلات غير اصولية واسلحة نارية ولوحات مزورة ومتوأمة واختام عادية واخرى حرارية لمجموعة من دوائر المرور وكتاب العدل والوزارات".