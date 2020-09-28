الصحة تكشف عن بديل الحظر وتؤكد: رفعه جاء بسبب عدم التزام المواطنين

اكدت وزارة الصحة، الاثنين، ان بديل حظر التجوال هو وعي المواطنين والتزامهم بالشروط الوقائية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الصحة قولها، ان "المواطنين في الأحياء الشعبية يتجولون بحرية ويقيمون الحفلات دون رقابة أو محاسبة".

واضافت ان "حظر التجوال طبق في العراق فقط عند إعلانه في بداية أزمة فيروس كورونا".

واوضحت الوزارة، ان "رفع حظر التجوال جاء بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية".

واشارت الى ان "بديل حظر التجوال هو وعي المواطنين والتزامهم بالشروط الوقائية".