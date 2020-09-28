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الخارجية تكشف عن تفاصيل زيارة وزيرها الى إيران


كشفت وزارة الخارجية، الاثنين، عن تفاصيل زيارة وزيرها فؤاد حسين الى ايران، مشيرة الى ان حسين حمل رسالة شفوية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرئيس الايرلني حسن روحاني.

وقال الناطق باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان نقلته الوكالة الرسمية، إن "الوزير فؤاد حسين حمل رسالة شفويّة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظميّ إلى الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني".

وتابع أن "الرسالة الشفويّة تمحورت حول تطوّرات الأوضاع بالمنطقة ومُراجَعة أهمّ الاحتمالات المُتوقّعة وما تنطوي عليه من انعكاسات"، مؤكدا ان "وزير الخارجية بحث في طهران أهمّ الملفات العالقة بين البلدين".

ونوه الصحاف الى ان "وزير الخارجية فؤاد حسين افصح عن رؤية الحكومة في التعامل مع التحدّيات الراهنة".

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