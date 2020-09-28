التربية تعلن موعد نتائج السادس الاعدادي

حًددت وزارة التربية، الاثنين، الشهر المقبل موعدا لاعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي.

واوضح معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح خاص لـ”صحفية الصحيفة، شبه الرسمية”: ان المديرية تستكمل حاليا عملية تصحيح وفحص وتدقيق الدفاتر الامتحانية الالكترونية لطلبة السادس الاعدادي، مؤكدا ان النتائج ستعلن خلال الاسبوع الثاني من الشهر المقبل".

واشار الى ان "نسب النجاح الاولية لاغلب المواد الامتحانية، جيدة مقارنة بالعام الماضي وما سبقه.ونوه بان النتائج تبشر بتحقيق الطلبة لمعدلات جيدة في الفروع الاحيائي والتطبيقي والادبي والمهني،

مفصحا عن ان ما ميز سير العملية الامتحانية للعام الحالي عن نظيرتها للاعوام الماضية، عدم وجود غش جماعي، والذي عده مؤشرا جيدا بالعملية الامتحانية لهذا العام".