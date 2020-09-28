مصدر: وفاة شقيق النائب الزاملي وإصابة نجله بحادث سير في الشرقاط وليس انفجاراً

أفاد مصدر أمني، بمصرع شقيق وإصابة نجل النائب عن محافظة الديوانية عباس الزاملي بحادث سير في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.

وذكر ان "النائب عباس الزاملي عن كتلة الفتح امس وخلال زيارته الى محافظة نينوى برفقة معاون آمر لواء 21 حشد شعبي فيما كان شقيق ونجل [النائب] في سيارة ثانية وتعرضت لحادث سير وليست بانفجار عبوة ناسفة كما أشيع بوقت سابق".

وأضاف ان "عجلة شقيق النائب انقلبت ما تسبب بمصرعه وإصابة نجل الزاملي بجروح خطيرة".

وأشار المصدر الى ان "نجل النائب بحالة حرجة فيما توفي شقيق الزاملي بالاضافة الى مصرع حماية معاون آمر لواء الحشد".