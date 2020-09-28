نجاة النائب عن الفتح عباس الزاملي وقائد بالحشد الشعبي واصابة نجل الزاملي بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق

افاد مصدر امني مسؤول ان النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي ومعاون قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي قد نجيا من تفجير ارهابي استهدف موكبهم شمالي البلاد

واوضح المصدر إن “عبوة ناسفة استهدفت موكبا ضم النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي ومعاون قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي شايع الداودي على الطريق بين الموصل وقضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين (شمال)”.

وأوضح الجميلي أن “الهجوم تسبب باستشهاد عنصري أمن كانا مرافقين للموكبين إلى جانب إصابة نجل النائب الزاملي بجروح خطيرة”. مشيرا الى ان التفجير الارهابي حصل مساء يوم امس الاحد