النائب الموسوي: النزاهة لم تحرك ساكن ازاء ملف فساد بقيمة تريليون دينار في وزارة الصحة

بين النائب جواد الموسوي، الاحد، ان هناك هدرا بالمال العام يقدر ب ١٠٠٠ مليار دينار في وزارة الصحة رفعت ملفاتها للنزاهة والاخيرة لم تحرك ساكنا، داعيا الحكومة لفتح تحقيق عاجل مع هيئة النزاهة بهذا الصدد.

وقال الموسوي في بيان صحفي ، ان الهيئة قد تسلمت منه قبيل اكثر من سنة ٢١ ملف فساد بكتاب رسمي واحد وصل هدر المال العام فيه ما يقارب ١٠٠٠مليار دينار ولم تتخذ النزاهة اجراء بحق هذا الهدر بالمال العام..

واستغرب الموسوي من اللامبالاة التي تتعامل فيها الهيئة مع ملفات الفساد التي قدمها مطالبا في الوقت ذاته تدخل الكاظمي لمعرفة الاسباب التي تمنع هذه الهيئة من عدم فتح ملفات الفساد حتى الان ومن يقف وراءها وطالب الكاظمي بوضع ١٠٠٠ علامة استفهام على هذا التسويف من قبل هيئة النزاهة.