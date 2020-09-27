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٢٣ نائبا ببرلمان كردستان يتقدمون بطلب استجواب رئيس الحكومة ووزير المالية


كشف عضو برلمان كردستان سيروان بابان، الاحد، عن تقديم طلب لاستجواب رئيس الحكومة ووزير المالية في الإقليم.

وقال بابان في حديث صحفي إن “٢٣ نائبا تقدموا بطلب استجواب رئيس الحكومة الكردية ونائبه ووزير المالية في مجلس نواب الإقليم”.

وأوضح، أن “الاستجواب يأتي بسبب الازمة المالية التي تضرب الاقليم ورواتب الموظفين”.

ويعاني إقليم كردستان من  تداعيات انخفاض أسعار النفط، وسط تحذير من الدفع باتجاه مشاكل داخلية بعد عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين.

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٢٣ نائبا ببرلمان كردستان يتقدمون بطلب استجواب رئيس الحكومة ووزير المالية
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