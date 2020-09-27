هيئة الحشد الشعبي توعز بإعادة هيكلة “الحشد العشائري” في الأنبار

اعلن امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ، الاحد، عن اعادة هيكلية الحشد العشائري في عموم مدن الانبار في خطوة هي الاولى من نوعها منذ عمليات التحرير .

وقال العيساوي في تصريح صحفي إن “هيئة الحشد الشعبي اوعزت بإعادة هيكلة كافة قوات الحشد العشائري وتقليصه الى ثلاثة الوية اللواء الاول يضم مناطق اقضية العامرية والكرمة وقسم من قضاء الخالدية “.

واضاف ان” اللواء الثاني يضم مناطق قضاء الرمادي والخالدية والجزيرة فيما يضم اللواء الثالث المناطق الغربية للمحافظة ، مبينا ان” هذا التقسيم يعد الاول من نوعه منذ تحرير مدن الانبار من عصابات داعش الاجرامية حيث كان سابقا في كل قضاء لواء للحشد العشائري”.

وأوضح العيساوي، أن “الهدف من تقسيم المحافظة لغرض التنظيم وتجهيز الحشد بالمعدات الحربية اسوة من صنوف الاجهزة الامنية الأخرى”، مؤكدا ان “عملية هيكلة قوات الحشد العشائري لا تهدف الى تقليص منتسبيها انما لتنظيم واجبات كل لواء حسب المناطق المسؤولة عنها “.