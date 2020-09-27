الاستخبارات: القبض على انتحاري داعشي في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، إلقاء القبض على انتحاري ينتمي لتنظيم "داعش" الارهابي في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان إنه "من خلال متابعة عصابات داعش الإرهابي وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أنه "أحد أفراد كتيبة الاستشهادين (الانتحاريين) في ما يسمى بكتيبة البراء بن مالك والمكنى ابو أيوب، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في نينوى قبل عمليات التحرير"، مشيرةً إلى "تدوين أقواله وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".