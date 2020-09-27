الأخبار

الاستخبارات: القبض على انتحاري داعشي في نينوى


أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، إلقاء القبض على انتحاري ينتمي لتنظيم "داعش" الارهابي في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان  إنه "من خلال متابعة عصابات داعش الإرهابي وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أنه "أحد أفراد كتيبة الاستشهادين (الانتحاريين) في ما يسمى بكتيبة البراء بن مالك والمكنى ابو أيوب، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في نينوى قبل عمليات التحرير"، مشيرةً إلى "تدوين أقواله وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السفارة الأمريكية تجري اختبارات “مزعجة” وسط بغداد
هيئة الحشد الشعبي توعز بإعادة هيكلة “الحشد العشائري” في الأنبار
الاستخبارات: القبض على انتحاري داعشي في نينوى
النزاهة: الحكم على أحد المدانين في قضية أجهزة كشف المتفجرات
النزاهة: ضبط مسؤولين في نقابات عمال نينوى لجبايتهما مبالغ مالية خلافاً للقانون
اعتقال شخصين بحوزتهما اكثر من ملياري دينار وادوات جريمة في البصرة
استهداف رتل ينقل معدات للجيش الامريكي على طريق سريع الحلة بناسفة
حملة أمنية مشتركة في البتاوين وسط بغداد لمكافحة المخدرات
قيادي تركماني يحدد ثلاث معايير لنجاح الانتخابات المقبلة
التربية تعتمد الجزئي في دوام المدارس
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك