الشيخ الكعبي : ننتظر المواقف بشأن ثكنة واشنطن ببغداد .. الاسلحة الدقيقة دخلت الخدمة

قال الامين العام لحركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي، الاحد، انه لازال ينتظر المواقف الرسمية من القوى السياسية بشأن سفارة واشنطن وسط بغداد والجدل القائم بشأنها.

و ذكر الكعبي في تغريدة له، "مازلنا ننتظر المواقف الرسمية من القوى جميعا بخصوص الثكنة العسكرية المنتهكة للسيادة العراقية، والتي وضعتها امريكا وسط بغداد باسم سفارة لتعيث في العراق فسادا وتخريبا، وللمقاومة موقفها ان سكت جميعهم، خصوصا ان الاسلحة الدقيقة دخلت الخدمة".