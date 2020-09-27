بسبب “هدر المال العام”.. رئاسة البرمان توجه باستضافة محافظ بغداد

وجه نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، باستضافة محافظ بغداد محمد جابر العطا بسبب هدر للمال العام.
وقال الكعبي في بيان إن “مجلس النواب يوجه بإستضافة محافظ بغداد بسبب هدر المال العام وعدم اكمال مشروع حي المنتظر بالرغم من اكمال المشروع والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ووزارة التخطيط”.
في وقت سابق عقد المجلس جلسته العاشرة برئاسة نائب رئيس المجلس حسن كريم الكعبي.
وجدول اعمال الجلسة يتضمن عدة فقرات ابرزها القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق الذي يتصدر جدول اعمال الجلسة”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha