انفجار ناسفة على رتل ينقل معدات للجيش الامريكي في ذي قار

أفادت خلية الإعلام الأمني، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً كان ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار.

وقالت الخلية في بيان، إن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة في ناحية البطحاء في محافظة ذي قار".

وأضافت الخلية في بيانها، أن "ذلك أدى إلى أضرار بإحدى عجلات الرتل، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".