نائب: الحكومة غير جادة فعليا باخراج القوات الامريكية

بين النائب المستقبل باسم الخشان، الاحد، ان الحكومة غير جادة فعليا باخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية.

وقال الخشان في تصريح صحفي ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تثبت جديتها بحسم ملف التواجد الاجنبي في العراق”، لافتا الى ان “امر اخراج القوات الاجنبية سوف من قبل الحكومة والبرلمان”.

واضاف ان “تسويف القضية امر يعود الى تراجع بعض القوى عن قرار مجلس النواب باجراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى راسها القوات الامريكية”، مبينا ان “حكومة الكاظمي ستماطل لاخذ وقت اكبر في قضية حسم ملف القوات الامريكية”.

وبين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، في وقت سابق، ان الولايات المتحدة الامريكية هي من اسست الفساد والمحاصصة في العراق لفرض سيطرتها الدائمة على المشهد السياسي.

و رفض تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس الماضي، تسويف قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأمريكية من البلاد، فيما بين أن القرار يجب الالتزام به.