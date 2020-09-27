النائبة السابقة سروة عبد الواحد: عائلة بارزاني بعد ان كانت نازحة بإيران باتت تمتلك طائرات ومليارات من موارد الاقليم

اتهمت النائبة السابقة عن محافظة السليمانية سروة عبد الواحد، عائلة مسعود بارزاني بالسيطرة ونهب اموال كردستان، مشيرة الى ان العائلة باتت تملك طائرات خاصة ومليارات وشركات بعد ان كانت نازحة في ايران بمخيم.

وقالت عبد الواحد في تصريح متلفز ان "عائلة بارزاني تحكم كردستان من التسعينات وإلى يومنا هذا، وسيطرت على موارد الإقليم لصالحها، وباتت تملك الطائرات الخاصة ومليارات الدولارات بعدما كانت ساكنة بمخيم كرج في إيران".

واضافت ان " المسؤولين في كردستان دائما يتحدثون عن الفساد، لكننا لم نشاهد محاسبة أي واحد منهم على الاطلاق ؛ وسوف اتوقف عن ملاحقة عائلة بارزاني اعلاميا عندما تكشف عن المليارات التي بحوزتها للناس".

واوضحت ان " واردات إقليم كردستان تذهب إلى جيوب العوائل الحاكمة، التي اشترت البيوت ورصدت مليارات الدولارات في دول".