الاطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين يتاجرون ببيع المخدرات في منطقة البلديات ببغداد”.

وأوضحت أن “عملية القاء القبض تمت بعد نصب كمين محكم لهم وبالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من مادة الكريستال المخدرة و أنابيب زجاجية ومواد أخرى تستخدم للتعاطي ورمانتين يدويتين ومسدس وبندقية وأربعة مخازن عتاد، حيث تم تسليم المواد المضبوطة مع المتهمين الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي”.