جبهة النجيفي تعترف ان المكون السني ليس لديه زعامة سياسية منذ ١٧ عاما

اعتبر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، حازم الجنابي، السبت، أن المكون السني في العراق ليس لديه زعامة سياسية منذ 17 عاما.

وقال الجنابي في حديث صحفي إن “الحديث عن وجود زعامات لدى المكون السني لا اصل له وانما هناك ممثلين من كيانات سياسية للمكون السني”، مضيفا أن “هؤلاء الممثلين لا يمكنهم اصلا الضغط على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لاعادة النازحين”.

وأشار الى أن “حال المكون السني من سيء الى اسوأ”.

وتعاني الساحة السنية من التشضي، وذلك بعد إعلان مجموعة من القوى تشكيل “تحالف المدن المحررة”.

والتحالف الجديد بزعامة السياسي خميس الخنجر، يشكو من استئثار جهة سنية أخرى بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على قرار المكون، ومن ثم السيطرة على استحقاقات السُّنة بالحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.