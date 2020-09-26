النزاهة النيابية: البرلمان سيشرع بالاستضافات بعد زيارة الأربعين

حددت لجنة النزاهة النيابية، السبت، موعد بدء الاستضافات للوزراء والمسؤولين بعد زيارة أربعين استشهاد الامام الحسين عليه السلام.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي في تصريح صحفي ، إن “مجلس النواب سيشرع بعملية الاستضافات والاستجوابات بعد اكتمال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام”، لافتا إلى إن “جدول الاستضافات سيتضمن وزير من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من المدراء العامين والمسؤولين”.

وأضاف أن “الهدف من الاستضافة هو لتعجيل عملية الكشف عن الحقائق وعدم تسويفها بسبب البيروقراطية المعمول بها”، مبينا أن “الاستضافات ستتضمن مسوؤلين بوزارة الداخلية والصناعة وغيرها من الوزارات”.

وكان مجلس النواب قد استضاف في وقت سابق وزير الدفاع جمعة عناد بشأن مفسوخة عقودهم وعمليات الاعتقال الاخيرة.